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журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин должен сидеть в тюрьме,
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- ГОРДОН
-
- Блоги
-
- Мустафа Найем
- Появился текст приговора Крысину. Теперь мы знаем, если вашего
сына, мужа, брата застрелят, это будет называться хулиганством
Народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко. Член
политического совета партии "ДемАльянс". Был куратором
создания патрульной полиции в ряде регионов Украины. В
прошлом – политический журналист.
все материалы автора →
Появился текст приговора Крысину. Теперь мы знаем, если вашего
сына, мужа, брата застрелят, это будет называться хулиганством
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 16.20 |
комментариев: Появился текст приговора соучастнику убийства
Вячеслава Веремия – Юрию Крысину. Теперь мы знаем, что если
вашего сына, мужа или брата повалят на землю ударами битой по
голове, а кто-то другой догонит и застрелит выстрелом в грудь, это
будет называться хулиганством.Сейчас стало модно все сваливать на
КПК и судебную систему. Но в данном случае эта манипуляция не
пройдет. Виноваты даже не прокуроры, судьи и адвокаты. Все они и их
действия – это выражение преступной воли влиятельных друзей
Крысина, которые готовы его поддерживать, предоставлять защиту и
добиваться "правильных" решений судов.Простите за цинизм, но как вы
думаете, отпустил бы какой-нибудь районный суд организатора
титушек, который был соучастником избиения и убийства родственников
прокурора, крупной шишки из Нацполиции, или губернатора, например,
Николаевской области? Нет, серьезно, давайте без абстракций –
кто-то действительно верит, что такое было бы вероятно?!Почитайте
цитаты из решения суда. Пелевин и Булгаков нервно курят в коридоре!
Вкратце, сначала Крысин роздали им кийки, потом они вместе пошли
"останавливать людей" и случайно, чисто "из хулиганских (!!!)
соображений", "не договариваясь" убили человека – один повалил
его на землю ударами биты, а второй "не дал ему встать" выстрелом в
грудь .Даже если атаман группы признает, что собирал людей,
раздавал им биты и кийки – не важно, заплати в кассу 12 284
грн судебных издержек и иди празднуй Новый год.Приговор
Крысину – это плевок всему, что стало модно декларировать
после Евромайдана – справедливости, достоинству и
человечности. Он должен быть пересмотрен, а Крысин – сидеть в
тюрьме, независимо от того, кто его друзья.
Источник: Mustafa Nayyem / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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