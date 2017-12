var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4047; coreola.articleid = 224486; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4047] = 4047; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Появился текст приговора Крысину. Теперь мы знаем, если вашего сына, мужа, брата застрелят, это будет называться хулиганством { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/nayem/poyavilsya-tekst-prigovora-krysinu-teper-my-znaem-esli-vashego-syna-muzha-brata-zastrelyat-eto-budet-nazyvatsya-huliganstvom-224486.html" }, "headline": "Появился текст приговора Крысину. Теперь мы знаем, если вашего сына, мужа, брата застрелят, это будет называться хулиганством", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2244/86_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2017-12-29T16:20:37+02:00", "dateModified": "2017-12-29T16:27:43+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин должен сидеть в тюрьме, независимо от того, кто его друзья, считает нардеп от БПП Мустафа Найем." , "keywords": "Мустафа Найем, Вячеслав Веремий, Юрий Крысин" } Мустафа Найем Народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко. Член политического совета партии "ДемАльянс". Был куратором создания патрульной полиции в ряде регионов Украины. В прошлом – политический журналист. все материалы автора → Появился текст приговора Крысину. Теперь мы знаем, если вашего сына, мужа, брата застрелят, это будет называться хулиганством Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 16.20 | комментариев: Появился текст приговора соучастнику убийства Вячеслава Веремия – Юрию Крысину. Теперь мы знаем, что если вашего сына, мужа или брата повалят на землю ударами битой по голове, а кто-то другой догонит и застрелит выстрелом в грудь, это будет называться хулиганством.Сейчас стало модно все сваливать на КПК и судебную систему. Но в данном случае эта манипуляция не пройдет. Виноваты даже не прокуроры, судьи и адвокаты. Все они и их действия – это выражение преступной воли влиятельных друзей Крысина, которые готовы его поддерживать, предоставлять защиту и добиваться "правильных" решений судов.Простите за цинизм, но как вы думаете, отпустил бы какой-нибудь районный суд организатора титушек, который был соучастником избиения и убийства родственников прокурора, крупной шишки из Нацполиции, или губернатора, например, Николаевской области? Нет, серьезно, давайте без абстракций – кто-то действительно верит, что такое было бы вероятно?!Почитайте цитаты из решения суда. Пелевин и Булгаков нервно курят в коридоре! Вкратце, сначала Крысин роздали им кийки, потом они вместе пошли "останавливать людей" и случайно, чисто "из хулиганских (!!!) соображений", "не договариваясь" убили человека – один повалил его на землю ударами биты, а второй "не дал ему встать" выстрелом в грудь .Даже если атаман группы признает, что собирал людей, раздавал им биты и кийки – не важно, заплати в кассу 12 284 грн судебных издержек и иди празднуй Новый год.Приговор Крысину – это плевок всему, что стало модно декларировать после Евромайдана – справедливости, достоинству и человечности. Он должен быть пересмотрен, а Крысин – сидеть в тюрьме, независимо от того, кто его друзья. Источник: Mustafa Nayyem / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



Теги: мустафа найем