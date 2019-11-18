|Глава МОЗ пообещала Литовскому посольству отменить советскую психиатрию
|18.11.2019 07:01
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Министерство здравоохранения Украины планирует разработать новый проект Закона Украины "О психическом здоровье", который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья.
Об этом написала на своей странице в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Она отметила, что Литва имеет наработки в области психического здоровья, которыми она готова делиться с украинскими специалистами.