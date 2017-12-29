Соединенные Штаты Америки готовы снять часть санкций с России. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, пишет РБК-Украина .

По словам американского дипломата, для отмены санкций есть одно условие - реализация Минских соглашений.

При этом Волкер подчеркнул, что европейские и американские санкции против России относятся к разным категориям. В частности, есть санкции за аннексию Крыма, набег на Донбасс, ограничения в рамках "закона Магнитского" и за вмешательство в президентские выборы в США.

"Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение минских соглашений, и если бы Россия вышла из Донбасса, положения минских договоров были применены, и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - отметил Волкер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что нынешнее состояние отношений Вашингтона и Москвы является главным разочарование 2017 года .

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