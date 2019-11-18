|Трамп заявил, что Германия и Франция плохо содержат Украину
|18.11.2019 07:38
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Президент США Дональд Трамп считает, что Европа, в частности Франция и Германия, мало помогают Украине по сравнению с США.
Напомним, что скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, перед которым руководитель США задержал финансовую поддержку Украины, начался после жалобы информатора американской разведки, который утверждал, что президент США давил на Зеленского.
Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США.
Это стало поводом для начала процедуры импичмента американского президента. В ходе расследования конгрессмены пожелали установить, не задерживал ли Трамп военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Джо и Хантера Байденов.