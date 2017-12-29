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В МИД России назвали ситуацию с Саакашвили позором для Украины
29.12.2017 16:43
В МИД России назвали ситуацию с Саакашвили позором для Украины
Также в ведомстве говорят, что Саакашвили это проблема грузин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что ситуация вокруг бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили - это позор для Украины
В МИД России назвали ситуацию с Саакашвили позором для Украины Фото: EPA/UPG

"Это позор для украинского народа: чужой человек стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением. Это еще и проблема грузинского народа. Проблема в том, что он один из самых раскрученных представителей Грузии в мире, и по его неадекватному поведению судят обо всем народе", - сказала представитель МИД РФ, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "Комсомольская правда".

Как известно, 5 декабря, следователи ГПУ вместе со спецназовцами СБУ задержали Михаила Саакашвили после обысков в его квартире. СБУ сообщила, что Саакашвили задержали по статье "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Впоследствии у автомобиля спецназовцев, в который посадили Саакашвили, собралась куча народа, они заблокировали выезд микроавтобуса и прокололи ему шины.

В то же время, на специальном брифинге генпрокурор Юрий Луценко обнародовал запись разговора Михаила Саакашвили с олигархом беглым Сергеем КурченкоКурченко якобы решил спонсировать лидера "Движения новых сил" в обмен на возвращение активов, потерял после бегства в Москву.

В понедельник, 11 декабря, в Печерском райсуде рассматривали избрании меры пресечения задержанному лидеру "Движения новых сил" Саакашвили. Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

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