Также в ведомстве говорят, что Саакашвили это проблема грузин

"Это позор для украинского народа: чужой человек стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением. Это еще и проблема грузинского народа. Проблема в том, что он один из самых раскрученных представителей Грузии в мире, и по его неадекватному поведению судят обо всем народе", - сказала представитель МИД РФ, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "Комсомольская правда".

Как известно, 5 декабря, следователи ГПУ вместе со спецназовцами СБУ задержали Михаила Саакашвили после обысков в его квартире. СБУ сообщила, что Саакашвили задержали по статье "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" .

Впоследствии у автомобиля спецназовцев, в который посадили Саакашвили , собралась куча народа, они заблокировали выезд микроавтобуса и прокололи ему шины.

В то же время, на специальном брифинге генпрокурор Юрий Луценко обнародовал запись разговора Михаила Саакашвили с олигархом беглым Сергеем Курченко . Курченко якобы решил спонсировать лидера "Движения новых сил" в обмен на возвращение активов, потерял после бегства в Москву.