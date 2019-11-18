Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал учения военно-воздушных сил страны, которые произошли в понедельник.

Об этом сообщил Korean central news agency (KCNA), передает

Во время учений глава КНДР подчеркнул важность готовности страны к боевым действиям.

“Необходимо проводить обучение без предупреждения… Это дает возможность улучшить готовность Корейской народной армии к войне”, — заявил Ким Чен Ын.

Ранее США и Южная Корея заявили о намерении отложить проведение совместных учений ВВС, запланированных на этот месяц, для поддержки стремления КНДР к мирному урегулированию. Предполагалось, что эти учения станут сокращенной версией запланированных ранее полномасштабных учений Vigilant Ace. КНДР выступала против маневров, предупреждая о “ни на что не похожем наказании”, с которым США не справятся, если учения начнутся, как было запланировано.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. Согласно ей, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года безрезультатно завершился второй саммит США и КНДР в Ханое.

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