Погода, Новости, загрузка...
Вітаємо молодят: Влад Дарвін зіграв весілля (Фото)
18.11.2019 08:10
16 листопада Влад Дарвін одружився з Крістіною Марті.

Молодята вирішили влаштувати церемонію в індійському стилі.

"Я настільки впевнений в нас, настільки впевнений, що ми все робимо правильно, вчасно. Ти для мене значиш більше, ніж думаєш", - романтично зізнався Влад Дарвін своїй коханій.

На церемонію молодята запросили родичів і близьких друзів. Серед гостей були помічені і знаменитості: Соломія Вітвіцька, Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Alyosha, Наталка Карпа та інші артисти.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olya Voytsovych (@ovoytsovych)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 