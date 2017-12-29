|"Мы этого никогда не забудем": российские пранкеры разыграли посла США в ООН
|29.12.2017 16:47
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Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обнародовали видео, на котором женщина, идентифицированная как Никки Хейли, считает, что разговаривает с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.
Российские пранкеры разыграли посла США в ООН Никки Хейли, позвонив ей от имени нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, информирует еizvestia.com.
Об этом сообщает The Hill.
Отметим, что видео в YouTube было обнародовано еще 22 декабря.
Двое пранкеров — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обнародовали видео, на котором женщина, идентифицированная как Никки Хейли, считает, что разговаривает с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.
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«Позвольте мне начать с большой благодарности вам за поддержку, которую мы получили в ходе сегодняшнего голосования. Мы этого никогда не забудем», — говорит Хейли.
Отметим, что речь идет о голосовании за резолюцию, в которой осуждалось решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.
Польша была одной из 35 стран, которые воздержались от голосования по этой резолюции.
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Во время разговора с Хейли один из пранкеров также спросил ее о вымышленном острове Биномо в Южно-Китайском море.
«Вы знаете Биномо?» — спросил пранкеры. «Да, да», — ответила Хейли.
«У них были выборы, и мы считаем, что россияне вмешались», — сказал он.
«Да, абсолютно, они это сделали», — ответила Хейли. «Мы очень внимательно следили за этим, и я думаю, что мы будем продолжать наблюдать, поскольку нас волнуют вопросы, которые продолжают развиваться в регионе Южно-Китайского моря».
Сообщается, что представитель Хейли, Джон Дегори, отказался от комментариев после обнародования видео изданием «The Post and Courier». «Нам нечего сказать в связи с этим в настоящее время», — сказал он.