Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обнародовали видео, на котором женщина, идентифицированная как Никки Хейли, считает, что разговаривает с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

Российские пранкеры разыграли посла США в ООН Никки Хейли, позвонив ей от имени нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, информирует еizvestia.com.

Об этом сообщает The Hill.

Отметим, что видео в YouTube было обнародовано еще 22 декабря.

Двое пранкеров — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обнародовали видео, на котором женщина, идентифицированная как Никки Хейли, считает, что разговаривает с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

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«Позвольте мне начать с большой благодарности вам за поддержку, которую мы получили в ходе сегодняшнего голосования. Мы этого никогда не забудем», — говорит Хейли.

Отметим, что речь идет о голосовании за резолюцию, в которой осуждалось решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Польша была одной из 35 стран, которые воздержались от голосования по этой резолюции.

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Во время разговора с Хейли один из пранкеров также спросил ее о вымышленном острове Биномо в Южно-Китайском море.

«Вы знаете Биномо?» — спросил пранкеры. «Да, да», — ответила Хейли.

«У них были выборы, и мы считаем, что россияне вмешались», — сказал он.

«Да, абсолютно, они это сделали», — ответила Хейли. «Мы очень внимательно следили за этим, и я думаю, что мы будем продолжать наблюдать, поскольку нас волнуют вопросы, которые продолжают развиваться в регионе Южно-Китайского моря».

Сообщается, что представитель Хейли, Джон Дегори, отказался от комментариев после обнародования видео изданием «The Post and Courier». «Нам нечего сказать в связи с этим в настоящее время», — сказал он.

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