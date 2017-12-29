Расстрел снайперами митингующих во время Евромайдана стал, пожалуй, жесточайшим эпизодом борьбы с режимом Януковича. Ни до, ни после этого власть не проявляла по отношению к митингующим такой звериной жестокости как в тот день.

Расследование этого преступления длится по этот день и пока что еще очень далеко от завершения. Но радует уже хотя бы то, что оно идет. И постепенно мы узнаем все новые и новые страницы той страшной трагедии.

Так, 28 декабря политик Андрей Сенченко, который в те дни был комендантом Октябрьского дворца, выступил в зале суда по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича. Среди прочего, он назвал имя человека, который отдал снайперам приказ открыть огонь по митингующим. Им оказался прежний командующий Внутренних войск Украины Станислав Шуляк.

Кто такой Шуляк? Где он сейчас? Что говорит о предъявленных ему обвинениях? "" отвечает на эти вопросы, передает .

Жизнь до Евромайдана

Шуляк родился в 1962 году в российском Екатеринбурге. Будущий украинский генерал рано понял, что хочеть связать свою карьеру с армией, следовательно, когда пришло время для выбора вуза, долго не колебался. После службы в советской армии, он поступил в Рязанское высшее командное училище, которое окончил в 1984 году.

Проходил службу в воздушно-десантных войсках СССР, в начале 90-х перебрался в Украину. Здесь Шуляк служил в Национальной гвардии, аэромобильных войсках, Службе безопасности.

Карьера складывалась, следовательно в конце 90-х Шуляк поступил в Национальную академию обороны Украины, закончив ее в 2000 году.

В мае 2012 года президент Янукович назначил уже генерал-майора Шуляка на должность командующего внутренними войсками . В декабре того же года ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

Во время Евромайдана

Шуляк встретил начало революции на той же должности командующего внутренними войсками . А значит входил в "привилегированный" список тех, кто должен был выполнять самые грязные приказы Банковой по отношению к протестующим.

По словам выступавшего в суде Сенченко, он узнал о том, что Шуляк отдал приказ стрелять по протестующим от его зама Сергея Коноплянника.

"Мы с ним давно знакомы. Он мне позвонил рано утром, попросил подойти на перекресток Садовой и Грушевского. В районе 9 утра из правого подъезда Кабмина вышла группа, гуськом, парней в черной форме. В руках у них были длинные футляры. Он сказал, что Шуляк дал приказ снайперам выходить на Европейскую площадь. Мы наблюдали, как они спускались. Была команда - если хотя кто-то пошатнется в шеренгах Внутренних войск, стрелять на поражение в митингующих", - подчеркнул Сенченко.

Кроме того, именно Шуляк подписывал дозволение на взлет самолета, на котором снайперы улетели в Москву 19 февраля. Этот факт подтвердил сам генерал-лейтенант во время дачи видеопоказаний в декабре 2016 года. Правда, по его словам, самолет использовался в других целях.

"Он был задействован для транспортировки раненых бойцов , по моему, в Крым. О другом ничего сказать не могу", - опрадывался Шуляк.

После Евромайдана

После победы Евромайдана, у генерала оставался лишь один путь - бегство из страны. Понятно, что на Западе Шуляку ловить было нечего, следовательно он побежал в Россию.

"Из (убыл 20 февраля 2014) я планировал уехать в Донецк. Но прибыв туда, в течении 2 суток произошли события, которые перечеркнули планы. Генерал Полторак из Харькова был уже в и решалось его назначение на мою должность.

Вскоре я узнал о назначении на мою должность Полторака, меня разыскивали. Я понимал, что ни о какой справедливости речи не шло, и в ночь с 26 на 27 февраля, я прибыл на один из КПП между и Украины. Мне приятно вспомнить, что офицеры там знали меня в лицо. Они могли мне только посочувствовать. Мне было не трудно покинуть территорию Украины", - рассказывал Шуляк журналистам после бегства из Украины.

Там он обосновался неподалеку от своего бывшего патрона Виктора Януковича в Ростове-на-Дону. Интервью Шуляк почти не дает и старается держаться в тени, являясь общественности лишь для дачи показаний по видеосвязи.

В Украине Шуляка обвиняют в дезертирстве и организации отдельно тяжких преступлений против участников Майдана.

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