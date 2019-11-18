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Илон Маск начал строительство туннеля под Лас-Вегасом
18.11.2019 08:46
Компания The Boring Company начала строительство скоростного автомобильного тоннеля
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
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