|На Николаевщине горел поезд с пассажирами
|18.11.2019 08:49
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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"16 ноября в 13:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дизельного поезда, который двигался по направлению "Колосовка-Николаев", возле станции Новокатериновка Веселиновского района", - отметили в ГСЧС.
На месте вызова спасатели установили, что огнем охвачены тягач и последний вагон поезда. "Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.
Пожар локализован в 14:00, ликвидирован - в 15:25. Его площадь составляла 50 кв. м.
Пострадавших во время пожара нет, заверили в ГСЧС, добавив, что причина возникновения возгорания устанавливается правоохранительными органами.
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