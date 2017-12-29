По информации омбудсмена Валерии Лутковской, в целом в Украине содержатся "до 320 лиц" с российским гражданством, большинство из которых совершили преступления на украинской территории. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лутковская: Я приблизительно помню 11-12 фамилий Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини / Facebook "Я приблизительно помню 11-12 фамилий. Где-то так, в среднем. Это я предлагала российскому омбудсмену приехать сюда их посетить, потому что это бы мне дало возможность поехать в Россию и проведать украинцев. Посмотреть, в каких условиях содержатся Станислав Клых, Александр Кольченко, узнать, как себя чувствует Олег Сенцов. К сожалению, такой визит пока не состоялся", – сказала она.По информации омбудсмена, в целом в Украине содержатся "до 320 лиц" с российским гражданством."Они осуждены за разные преступления. Это не только те, которые связаны с конфликтом на Донбассе. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан Российской Федерации на территории Украины. Около 20 лиц – это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные – это лица, которые совершили определенные уголовные преступления на украинской территории", – отметила Лутковская.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.18 декабря журналист-расследователь, волонтер и координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова заявила, что за три с половиной года войны в Украине задержаны минимум 20 действующих военнослужащих РФ и агентов ФСБ.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Грицак заявил, что 103 украинца все еще остаются в заложниках у боевиков "ЛДНР", десятки удерживаются в России. 402 человека считаются без вести пропавшими. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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