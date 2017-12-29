Американская актриса и фотомодель Меган Маркл очень успешно прошла кастинг на роль избранницы Джеймса Бонда в двадцать пятой картине об агенте-007, но не сможет сыграть в фильме. Причины такого решения раскрыло издание The Sun .

Сообщается, что актриса не сможет принять участие в съемках новой части фильма из-за помолвки с принцем Великобритании Гарри. При этом, по словам продюсеров картины, девушка стала одной из пяти главных претенденток на роль.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, б ританский Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл официально помолвлены , об этом сообщается в твиттере Кларенс-хауза. Помолвка принца Гарри и Меган Маркл состоялась 27 ноября, принц Гарри проинформировал о ней Ее Королевское Величество и других близких членов своей семьи.

Напомним, что будущая жена принца Великобритании Гарри Меган Маркл вместе с королевской семьей впервые посетила рождественскую литургию . Меган Маркл стала первой девушкой, которая до свадьбы с принцем присоединилась к королевской семье в Сандрингеми на Рождество.

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