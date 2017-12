АМКУ рассматривает приобретение кипрской компанией Divesal "Днепрометиза" Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает приобретение компанией Divesal Limited (Кипр) акций ЧАО "Днепрометиз" (Днепр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления обществом. Как сообщается в информации АМКУ в пятницу, рассмотрение дела о концентрации начато в декабре текущего года. С целью ускорения сбора данных АМКУ просит заинтересованных лиц присылать информацию до 27 января 2018 года. Ранее АМКУ в ответ на требование агентства "Интерфакс-Украина" сообщал, что новый хозяин одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий Украины - ЧАО "Днепрометиз" - не обращался в АМКУ за разрешением на концентрацию контрольного пакета акций завода. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в комитете, "в АМКУ в период с 1 января по 2 ноября 2017 года не поступали какие-либо заявления от субъектов хозяйствования о предоставлении разрешения на приобретение акций ЧАО "Днепрометиз". Как сообщалось 27 октября 2017 года, ПАО "Северсталь" продало ЧАО "Днепрометиз": ее дочерняя компания Cambay Services Ltd. завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd., владеющей 98,6% "Днепрометиза". "Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС", в 2008 году докупила у "ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%. "Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год. В собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза". Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,480 млн грн, номинал акции – 68,08 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика амку акций днепрометиз чао днепрометиза Теги: экономика