Окончательное решение будет принято после новогодней ночи

Таким образом гуляк, которые слишком перебрали, можно держать в стороне от других пациентов служб экстренной помощи, пояснили в NHS - национальной службе здоровья страны, информирует ВВС .

Руководитель службы Саймон Стивенс сказал, что он будет пристально следить за тем, как мобильные подразделения будут работать в новогоднюю ночь, а потом примет окончательное решение относительно их повсеместного внедрения.

В нескольких городах - Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и Бристоле - они уже работают круглый год. Теперь Саймон Стивенс может советовать прибегнуть к такой практике и другим городам, поскольку примерно 15% обращений в экстренные службы связаны с потреблением алкоголя. А по пятницам и субботам эта цифра возрастает до 70%.

На такие мысли руководителя службы здравоохранения натолкнул опыт, который он пережил, когда проводил время с бригадами скорой помощи в Лондоне и других местах.

"Я собственными глазами видел, как врачи-парамедики и представители экстренных служб должны были иметь дело с пьяным и агрессивным поведением" , - рассказал он.

Впрочем, по мнению доктора Кэтрин Хендерсон с Guy's and St Thomas 'Hospitals, целесообразнее было бы начать разговор о том, что людям стоит меньше напиваться по ночам.

"Создавать такие пункты - то же, что говорить: "Вы можете положиться на NHS, которая предоставит вам безопасное место, чтобы протрезветь" , - говорит она.

Вместо того, чтобы создавать такую ​​сеть и давать людям чувство безопасности, по ее мнению, лучше спрашивать: как вы и ваши друзья планируете безопасно добраться домой после пьянки? Она также считает, что персонал вытрезвителей мог бы вместо пьяных помогать другим людям.

Руководитель NHS согласился, что не стоит делать из ведомства "Национальную службу похмелья", и призвал всех ответственно относиться к возможностям своего организма.

По его словам, люди, которые, напиваясь до края, отбирают медперсонал у больных и уязвимых людей, ведут себя эгоистично.