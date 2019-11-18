Явка на парламентских выборах в Беларуси составила более 77% – за информациеи ЦИК, но оппозиционные ресурсы сообщают о явке чуть более 20%.

Согласно сообщению, наименьшую явку ЦИК зафиксировали в Минске (63,26%), наибольшую — в Могилевской области (82,3%), передает Радио Свобода.

Всего на выборах в Беларуси сформировали 5831 участка для голосования, в том числе 46 зарубежных.

Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки.

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