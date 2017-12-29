С сегодняшнего дня начал свою работу Единый информационно-справочный центр судебной власти Украины. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает

"Отныне, позвонив по единому бесплатному номеру 0800501492 можно получить справочную информацию о адресов и контактных телефонов судебных учреждений, входящих в состав Верховного Суда, расписания работы и расписания приема граждан; информацию о состоянии рассмотрения судебных дел; оперативное информирование участников судебного процесса об этапах движения дела; консультацию по условиям предоставления и регистрации обращений и запросов в судебные учреждения; информацию об условиях расчета судебного сбора и возможные способы его уплаты; информацию о перечне возможных государственных и частных учреждений, оказывающих правовую (бесплатную или на платной основе) помощь в случае возникновения юридических вопросов; возможность оставить свое пожелание по улучшению качества работы судебных органов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на сегодня единственный контакт-центр предоставляет гражданам возможность получить информацию по телефону.

При этом в ближайшее время планируется расширение перечня средств онлайн-коммуникации с запрашивающими путем использования мобильных приложений мгновенных сообщений, а также автоматических систем самообслуживания.

Одной из основных задач работы единого информационно-справочного центра Судебной власти Украины является обеспечение возможности получить качественную и оперативную информацию из единого централизованного информационного источника (центра).

Получить консультацию специалистов Единого информационно справочного центра Судебной власти Украины возможно: в понедельник-четверг с 9:00 до 18:00. В пятницу - с 9:00 до 16:45.

Информация в автоматическом режиме предоставляется центром круглосуточно.

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