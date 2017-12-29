|ТОП-13 событий, которые пережили киевляне в 2017 году
|29.12.2017 16:59
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Уходящий 2017 год оказался очень неоднозначным для Киева и его жителей. Киевляне радовались безвизу, танцевали под ритмы «Евровидения», гуляли по пешеходному подолу и грели воду в кастрюлях. Прежде чем встретить новый, 2018-й год, Vgorode предлагает вспомнить о главных событиях Киева 2017-го.
Фото mignews.com.ua
Вечером, 27 февраля, около 20:30 обвалился мост на Шулявке над проспектом Победы, который уже несколько лет считался аварийным. К счастью, в результате обрушения никто серьезно не пострадал. Обломки моста повредили один припаркованный автомобиль.
По словам мэра Киева Виталия Кличко мост «устал от времени, с одной стороны».
— Мост старый, под ним было два пожара. После них путепровод обследовали и тогда определили, что он в предаварийном состоянии, но может эксплуатироваться. И мы планировали исправлять его в этом году, — заявил градоначальник.
Что в итоге: 18 мая, на заседании КГГА выбрали окончательный вариант реконструкции Шулявского путепровода. Первое место занял проект от института «Киевдормостпроект. Новая развязка предусматривает снос корпуса завода «Большевик». Стоимость реконструкции оценивают в 400 миллионов гривен. Построить новый путепровод обещают за 12 месяцев.
Фото luxnet.ua
23 марта, возле отеля Premier Palace, на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинская киллер расстрелял беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В результате перестрелки получил огнестрельное ранение и телохранитель Вороненкова. При этом бодигарду удалось ранить нападавшего, которым оказался 28-летний Павел Паршов. Мужчину уже разыскивали правоохранители за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем.
Денис Вороненков прежний депутат Госдумы РФ, который бежал из России, принял украинское гражданство и дал показания против Виктора Януковича.
Что в итоге: Денис Вороненков скончался на месте. Его похоронили 25 марта на Зверинецком кладбище на Печерске. Убийца Павел Паршов скончался от ранений на операционном столе 23 марта. Телохранитель Вороненкова выжил.
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С 9 по 13 мая в столичном Международном выставочном центре проходил песенный конкурс «Евровидение». Несмотря на несколько конфузов, конкурсе прошел успешно.
Правда, до начала конкурса, когда организаторам пришлось обменять около двух тысяч билетов из-за неправильного расположения мест в зале. Вторым конфузом стал пранкер Виталий Седюк, который во время выступления Джамалы на сцене показал задницу зрителям.
«Евровидение-2017″ посмотрели более 180 миллионов зрителей по всему миру.
Что в итоге: в конкурсе победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. Само же «Евровидение» не окупилось с финансовой точки зрения. Конкурс принес бизнесу 500 миллионов гривен дохода. При том, что 455 миллионов гривен выделили из бюджета страны и 200 миллионов — из бюджета Киева.
Фото uacrisis.org
15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против РФ. Согласно документу украинские интернет-операторы должны были ограничить доступ польтзователей к российским соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам «Яндекса» (в том числе и к сайту «Кинопоиск») сроком на три года. Кроме того, под санкции попали на сайт Mail.ruЮ антивирусы от «Лаборатории Касперского» и DrWeb, а также программа бухгалтерского учета 1С. Всего в санкционный список вошло 468 российских и украинских компании, а также 1228 физических лица. Указ вступил в силу 17 мая и несмотря на многочисленные петиции, не был отменен. Высший административный суд Украины признал санкции по отношению к российским компаниям правомерными.
Что в итоге: постепенно интернет-операторы прекратили предоставлять доступ к вышеперечисленным российским интернет-ресурсам. Многие киевляне до сих пор обходят запрет при помощи VPN, активность упала. 17 июня закрылся киевский офис «Вконтакте».
17 мая произошло радостное событие для киевлян и всех украинцев. В Страсбурге состоялась церемония подписания решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.
Переговоры между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией относительно предоставления Украине безвизового режима с ЕС успешно завершились еще 28 февраля, однако для того чтобы безвиз официально вступил в силу потребовалось соблюсти все формальности. Свои подписи под документом должны были поставить президент Европарламента, а также представители Совета. Дальше предоставление безвиза должны были одобрить послы Европейского союза.
Что в итоге: безвиз с Евросоюзом вступил в силу 11 июня. А уже 24 августа свой первый рейс отправился поезд Интерсити+№715/716 Киев — Перемышль, курсирующий в Польшу через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.
По состоянию на среду, 27 декабря, безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались почти 380 тысяч украинцев.
Фото umoloda.kiev.ua
13 июня при загадочных обстоятельствах пропала супружеская пара. Тревогу забили коллеги, когда Ольга и Виталий не появились на работе. Через 9 дней, 22 июня, супругов нашли мертвыми в селе Шаповаловка в Черниговской области.
Тела со следами ножевых ударов были закопаны на территории заброшенной свинофермы. В убийстве подозревается местный «целитель» с его подельницей, к которым Ольга и Виталий ездили, чтобы вылечится от бесплодия.
Что в итоге: задержанный 42-летний экстрасенс признался, что совершил убийство с целью ограбления, а на суде по избранию меры пресечения каялся и обещал не повторять преступления. Суд постановил держать «мага» в СИЗО. Его сообщница долгое время «пряталась» от суда в больницах.
27 июня начались масштабные хакерские атаки на сети украинских государственных предприятий, учреждений, банков и медиа. В результате атак была парализована работа аэропорта «Борисполь», ЧАЭС, «Укртелекома», «Укрпочты», «Ощадбанка», «Укрзализныци» и множества других частных предприятий.
Вирус заблокировал работу сайтов Кабинета Министров Украины, КГГА, Службы спецсвязи Украины.
Заражение происходило через обновление программы для подачи бухгалтерской отчетности M.E.Doc. Вирус шифровал файлы на компьютере, а разблокировку хакеры вымогали 300 долларов в Bitcoin.
Что в итоге: 28 июня нападение хакерская нападение была остановлена.
Фото kievvlast.com.ua
8 июля около 13:30 в жилом доме на Голосеевском проспекте, 70 прогремел мощный взрыв с последующим пожаром. Спасатели около суток разбирали завалы обрушившегося дома. В результате трагедии пострадали 6 человек — 5 человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в больницу, между них 14-летний ребенок. Два человека погибли: 44-летняя женщина 37-летний мужчина. Завалы разбирали 186 спасателей и 34 единицы спецтехники.
Что в итоге: дом признали не подлежащим восстановлению. А жильцам в КГГА пообещали купить новые квартиры за счет города.
По официальной версии в доме взорвался бытовой газ в одной из квартир. Примечательно, что «Киевгаз» опроверг эту версию, в компании заявили, что после осмотра места ЧП не обнаружили неисправности в подаче газа.
Фото Киевпасстранс
15 июля проезд в троллейбусах, автобусах и трамваях Киева подорожал на одну гривну. С этого же дня подорожал на одну гривну и проезд в метро. Проезд в наземном транспорте стал стоить 4 гривны, а в метро — 5 гривен.
Кроме того в 2017 году столичный общественный транспорт стал массового переходить на новые, более продвинутые системы оплаты. Поэтому на станции метро «Кловская» жетоны не продаются вообще, а на остальных станциях их продают по две штуки в руки.
Также в «Киевпасстрансе» заявили, что переведут весь столичный общественный транспорт на электронный билет в апреле 2018 года. Специалисты организации приступили к установке оборудования для автоматизированной оплаты проезда.
Что в итоге: буквально недавно в маршрутках Киева началась очередная волна повышения цен. Так до семи гривен повысились тарифы на автобусы №427 и №599.
Фото segodnya.ua
5 августа на Подоле полностью ограничили движение транспорта на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. Пешеходную зону от проезжей части отделили бетонными блоками 1 августа. Несмотря на протесты многих водителей, более 80% жителей Подола высказались за пешеходную Контрактовую площадь.
Что в итоге: водители потихоньку смирились с такими переменами, а городские власти вошли во вкус и в следующем году планируют сделать пешеходную зону на Бессарабской площади и полностью избавить от автомобилей Андреевский спуск.
С 10 августа в Киеве ввели исключительно безналичную оплату парковки, что, по сути, упразднило должность парковщиков и позволило вывести из тени значительную часть финансов, которая оседала в карманах не слишком честных сотрудников «Киевпарктранссервиса». За 10 дней до вступления в силу закона парковщики устроили массовый митинг и перекрыли на некоторое время Крещатик, однако это никак не повлияло ситуацию.
Что в итоге: окончательно избавиться от парковщиков все же не удалось. КГГА вместе с полицией периодически проводят рейды по столичным парковкам, где задерживают людей, которые пытаются брать наличные у водителей за данную услугу.
Фото ytimg.com
Весь 2017 год не утихали споры по поводу машин на еврономерах. Мнения киевских водителей разделились на два лагеря. Одни считали, что машина на еврономерах — это отличная возможность ездить на качественной машине за вполне приемлемую цену, другие же считали покупку автомобиля с европейской регистрацией обманом государства и преступлением. А за водителями на «евробляхах» закрепилась слава лихачей и виновников ДТП.
Кульминацией конфликта стали массовые акции водителей на еврономерах под Верховной Радой Украины, которые выступали за доступные тарифы на растаможивание автомобилей из Европы. Владельцы машин с еврономерами полностью перекрыли улицу Грушевского, оставив только одну полосу для служебного транспорта. После чего произошли столкновения с полицией под Верховной Радой.
Что в итоге: Украина собирается закрыть границу для ввоза автомобилей с еврономерами. На данный момент соотвествующий законопроект уже разрабатывается. Кроме того вывозом автомобилей недовольны и власти Литвы. Согласно отчету Таможенного департамента Литвы, более 59 тысяч машин были вывезены в Украину нелегально, в обход существующего законодательства и с явными нарушениями таможенных правил.
Фото hyser.com.ua
К сожалению 2017 год запомнился многим киевлянам по огромному количеству сбоев в горячем водоснабжении и отоплении. Летом целые микрорайоны оставались без горячей воды буквально на многие месяцы. А одна из столичных ТЭЦ, которая обслуживала около трех тысяч домов на Оболони, Троещине, Воскресенке, а также Радужном и Лесном, просто прекратила работу в начале лета. Чтобы ее вновь запустить потребовался месяц. Зима принесла новые проблемы с отоплением. Одной из причин стало плохое состояние теплосетей, которые во многом выработали свой ресурс. Так с начала отопительного сезона коммунальщики устранили более 2,7 тысяч повреждений тепловых сетей.
Что в итоге: несмотря на желание городских властей разорвать договор с «Киевэнерго», которая поставляет тепло и горячую воду в большинство киевских домов, сотрудничество продлили до 26 апреля 2018 года, но пообещали, что это в последний раз.
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