Уходящий 2017 год оказался очень неоднозначным для Киева и его жителей. Киевляне радовались безвизу, танцевали под ритмы «Евровидения», гуляли по пешеходному подолу и грели воду в кастрюлях. Прежде чем встретить новый, 2018-й год, Vgorode предлагает вспомнить о главных событиях Киева 2017-го.

Обрушение «уставшего» Шулявского моста

Фото mignews.com.ua

Вечером, 27 февраля, около 20:30 обвалился мост на Шулявке над проспектом Победы, который уже несколько лет считался аварийным. К счастью, в результате обрушения никто серьезно не пострадал. Обломки моста повредили один припаркованный автомобиль.

По словам мэра Киева Виталия Кличко мост «устал от времени, с одной стороны».

— Мост старый, под ним было два пожара. После них путепровод обследовали и тогда определили, что он в предаварийном состоянии, но может эксплуатироваться. И мы планировали исправлять его в этом году, — заявил градоначальник.

Что в итоге: 18 мая, на заседании КГГА выбрали окончательный вариант реконструкции Шулявского путепровода. Первое место занял проект от института «Киевдормостпроект. Новая развязка предусматривает снос корпуса завода «Большевик». Стоимость реконструкции оценивают в 400 миллионов гривен. Построить новый путепровод обещают за 12 месяцев.

Убийство Дениса Вороненкова в центре Киева

Фото luxnet.ua

23 марта, возле отеля Premier Palace, на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинская киллер расстрелял беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В результате перестрелки получил огнестрельное ранение и телохранитель Вороненкова. При этом бодигарду удалось ранить нападавшего, которым оказался 28-летний Павел Паршов. Мужчину уже разыскивали правоохранители за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Денис Вороненков прежний депутат Госдумы РФ, который бежал из России, принял украинское гражданство и дал показания против Виктора Януковича.

Что в итоге: Денис Вороненков скончался на месте. Его похоронили 25 марта на Зверинецком кладбище на Печерске. Убийца Павел Паршов скончался от ранений на операционном столе 23 марта. Телохранитель Вороненкова выжил.

Евровидение

Фото ytimg.com

С 9 по 13 мая в столичном Международном выставочном центре проходил песенный конкурс «Евровидение». Несмотря на несколько конфузов, конкурсе прошел успешно.

Правда, до начала конкурса, когда организаторам пришлось обменять около двух тысяч билетов из-за неправильного расположения мест в зале. Вторым конфузом стал пранкер Виталий Седюк, который во время выступления Джамалы на сцене показал задницу зрителям.

«Евровидение-2017″ посмотрели более 180 миллионов зрителей по всему миру.

Что в итоге: в конкурсе победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. Само же «Евровидение» не окупилось с финансовой точки зрения. Конкурс принес бизнесу 500 миллионов гривен дохода. При том, что 455 миллионов гривен выделили из бюджета страны и 200 миллионов — из бюджета Киева.

Запрет российских соцсетей

Фото uacrisis.org

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против РФ. Согласно документу украинские интернет-операторы должны были ограничить доступ польтзователей к российским соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам «Яндекса» (в том числе и к сайту «Кинопоиск») сроком на три года. Кроме того, под санкции попали на сайт Mail.ruЮ антивирусы от «Лаборатории Касперского» и DrWeb, а также программа бухгалтерского учета 1С. Всего в санкционный список вошло 468 российских и украинских компании, а также 1228 физических лица. Указ вступил в силу 17 мая и несмотря на многочисленные петиции, не был отменен. Высший административный суд Украины признал санкции по отношению к российским компаниям правомерными.

Что в итоге: постепенно интернет-операторы прекратили предоставлять доступ к вышеперечисленным российским интернет-ресурсам. Многие киевляне до сих пор обходят запрет при помощи VPN, активность упала. 17 июня закрылся киевский офис «Вконтакте».

Украина получила безвиз

17 мая произошло радостное событие для киевлян и всех украинцев. В Страсбурге состоялась церемония подписания решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

Переговоры между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией относительно предоставления Украине безвизового режима с ЕС успешно завершились еще 28 февраля, однако для того чтобы безвиз официально вступил в силу потребовалось соблюсти все формальности. Свои подписи под документом должны были поставить президент Европарламента, а также представители Совета. Дальше предоставление безвиза должны были одобрить послы Европейского союза.

Что в итоге: безвиз с Евросоюзом вступил в силу 11 июня. А уже 24 августа свой первый рейс отправился поезд Интерсити+№715/716 Киев — Перемышль, курсирующий в Польшу через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

По состоянию на среду, 27 декабря, безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались почти 380 тысяч украинцев.

Пропали Ольга и Виталий Зубенко

Фото umoloda.kiev.ua

13 июня при загадочных обстоятельствах пропала супружеская пара. Тревогу забили коллеги, когда Ольга и Виталий не появились на работе. Через 9 дней, 22 июня, супругов нашли мертвыми в селе Шаповаловка в Черниговской области.

Тела со следами ножевых ударов были закопаны на территории заброшенной свинофермы. В убийстве подозревается местный «целитель» с его подельницей, к которым Ольга и Виталий ездили, чтобы вылечится от бесплодия.

Что в итоге: задержанный 42-летний экстрасенс признался, что совершил убийство с целью ограбления, а на суде по избранию меры пресечения каялся и обещал не повторять преступления. Суд постановил держать «мага» в СИЗО. Его сообщница долгое время «пряталась» от суда в больницах.

Хакерские атаки вирусом Petya.A

27 июня начались масштабные хакерские атаки на сети украинских государственных предприятий, учреждений, банков и медиа. В результате атак была парализована работа аэропорта «Борисполь», ЧАЭС, «Укртелекома», «Укрпочты», «Ощадбанка», «Укрзализныци» и множества других частных предприятий.

Вирус заблокировал работу сайтов Кабинета Министров Украины, КГГА, Службы спецсвязи Украины.

Заражение происходило через обновление программы для подачи бухгалтерской отчетности M.E.Doc. Вирус шифровал файлы на компьютере, а разблокировку хакеры вымогали 300 долларов в Bitcoin.

Что в итоге: 28 июня нападение хакерская нападение была остановлена.

Взрыв дома в Голосеевском районе

Фото kievvlast.com.ua

8 июля около 13:30 в жилом доме на Голосеевском проспекте, 70 прогремел мощный взрыв с последующим пожаром. Спасатели около суток разбирали завалы обрушившегося дома. В результате трагедии пострадали 6 человек — 5 человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в больницу, между них 14-летний ребенок. Два человека погибли: 44-летняя женщина 37-летний мужчина. Завалы разбирали 186 спасателей и 34 единицы спецтехники.

Что в итоге: дом признали не подлежащим восстановлению. А жильцам в КГГА пообещали купить новые квартиры за счет города.

По официальной версии в доме взорвался бытовой газ в одной из квартир. Примечательно, что «Киевгаз» опроверг эту версию, в компании заявили, что после осмотра места ЧП не обнаружили неисправности в подаче газа.

Подорожание общественного транспорта и переход на новые методы оплаты

Фото Киевпасстранс

15 июля проезд в троллейбусах, автобусах и трамваях Киева подорожал на одну гривну. С этого же дня подорожал на одну гривну и проезд в метро. Проезд в наземном транспорте стал стоить 4 гривны, а в метро — 5 гривен.

Кроме того в 2017 году столичный общественный транспорт стал массового переходить на новые, более продвинутые системы оплаты. Поэтому на станции метро «Кловская» жетоны не продаются вообще, а на остальных станциях их продают по две штуки в руки.

Также в «Киевпасстрансе» заявили, что переведут весь столичный общественный транспорт на электронный билет в апреле 2018 года. Специалисты организации приступили к установке оборудования для автоматизированной оплаты проезда.

Что в итоге: буквально недавно в маршрутках Киева началась очередная волна повышения цен. Так до семи гривен повысились тарифы на автобусы №427 и №599.

Пешеходный подол

Фото segodnya.ua

5 августа на Подоле полностью ограничили движение транспорта на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. Пешеходную зону от проезжей части отделили бетонными блоками 1 августа. Несмотря на протесты многих водителей, более 80% жителей Подола высказались за пешеходную Контрактовую площадь.

Что в итоге: водители потихоньку смирились с такими переменами, а городские власти вошли во вкус и в следующем году планируют сделать пешеходную зону на Бессарабской площади и полностью избавить от автомобилей Андреевский спуск.

Отмена парковщиков

С 10 августа в Киеве ввели исключительно безналичную оплату парковки, что, по сути, упразднило должность парковщиков и позволило вывести из тени значительную часть финансов, которая оседала в карманах не слишком честных сотрудников «Киевпарктранссервиса». За 10 дней до вступления в силу закона парковщики устроили массовый митинг и перекрыли на некоторое время Крещатик, однако это никак не повлияло ситуацию.

Что в итоге: окончательно избавиться от парковщиков все же не удалось. КГГА вместе с полицией периодически проводят рейды по столичным парковкам, где задерживают людей, которые пытаются брать наличные у водителей за данную услугу.

Еврономера

Фото ytimg.com

Весь 2017 год не утихали споры по поводу машин на еврономерах. Мнения киевских водителей разделились на два лагеря. Одни считали, что машина на еврономерах — это отличная возможность ездить на качественной машине за вполне приемлемую цену, другие же считали покупку автомобиля с европейской регистрацией обманом государства и преступлением. А за водителями на «евробляхах» закрепилась слава лихачей и виновников ДТП.

Кульминацией конфликта стали массовые акции водителей на еврономерах под Верховной Радой Украины, которые выступали за доступные тарифы на растаможивание автомобилей из Европы. Владельцы машин с еврономерами полностью перекрыли улицу Грушевского, оставив только одну полосу для служебного транспорта. После чего произошли столкновения с полицией под Верховной Радой.

Что в итоге: Украина собирается закрыть границу для ввоза автомобилей с еврономерами. На данный момент соотвествующий законопроект уже разрабатывается. Кроме того вывозом автомобилей недовольны и власти Литвы. Согласно отчету Таможенного департамента Литвы, более 59 тысяч машин были вывезены в Украину нелегально, в обход существующего законодательства и с явными нарушениями таможенных правил.

Проблемы с горячей водой и теплом

Фото hyser.com.ua

К сожалению 2017 год запомнился многим киевлянам по огромному количеству сбоев в горячем водоснабжении и отоплении. Летом целые микрорайоны оставались без горячей воды буквально на многие месяцы. А одна из столичных ТЭЦ, которая обслуживала около трех тысяч домов на Оболони, Троещине, Воскресенке, а также Радужном и Лесном, просто прекратила работу в начале лета. Чтобы ее вновь запустить потребовался месяц. Зима принесла новые проблемы с отоплением. Одной из причин стало плохое состояние теплосетей, которые во многом выработали свой ресурс. Так с начала отопительного сезона коммунальщики устранили более 2,7 тысяч повреждений тепловых сетей.

Что в итоге: несмотря на желание городских властей разорвать договор с «Киевэнерго», которая поставляет тепло и горячую воду в большинство киевских домов, сотрудничество продлили до 26 апреля 2018 года, но пообещали, что это в последний раз.

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