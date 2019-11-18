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В британском проливе задержали 39 мигрантов
18.11.2019 09:43
В проливе Ла-Манш задержали 39 мигрантов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
мигрантов
задержали
ла-манш
проливе
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