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В британском проливе задержали 39 мигрантов
18.11.2019 09:43
В проливе Ла-Манш задержали 39 мигрантов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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