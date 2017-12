Актриса Ольга Сумская поделилась кадрами для журнала Make Up and Your Professional. Сумская показала архивный фотосет Фото: Ольга Сумская / Facebook Подборку снимков, для которых она позировала в нанесенным на тело рисунком, Сумская обнародовала в Instagram. Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) Дек 28, 2017 at 11:01 PST Номер журнала Make Up and Your Professional с Сумской на обложке вышел в апреле 2017 года.Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она получила звание Заслуженной артистки Украины в 1997 году, а в 2009- – Народной артистки Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сумская ольга для актриса года Теги: новости