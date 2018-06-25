Ольга Герасимьюк просит освободить ее от должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом она сообщила Радио Свобода, передает

Герасимьюк также предоставила изданию фотокопию своего заявления. В ней журналистка пишет, что в Нацсовете “созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия”.

“Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированной информации, которая носит клеветнический характер”, - отмечает Герасимьюк.

Она подчеркивает, что “такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить — под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе и защите”.

По информации СМИ, в Нацсовете пока официально не комментировали заявление журналистки.

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