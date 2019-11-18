В Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП, есть пострадавшие - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП, есть пострадавшие
18.11.2019 10:19
В Киеве произошла тройное дорожно-транспортное происшествие
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
происшествие
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