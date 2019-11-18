Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, существует позиция, что Украина должна ждать и укрепляться, пока в России сменится государственный строй или политический режим.

«Есть и такой подход: давайте сделаем Украину максимально развитой, люди нас полюбят и перейдут на нашу сторону. Но мы видим пример Северной и Южной Кореи, где так не состоялось. Другие люди говорят, что надо действовать как Германия: дождаться момента, стать сильнее и тогда провести выборы, и все будет хорошо», — сказал дипломат.

Он отметил, что киевские власти придерживаются более прагматичного подхода и хотят «достичь мира намного раньше».

«Это вообще проблемы России, как она будет действовать, когда развалится», — сказал Пристайко.

При этом он добавил, что киевским властям не хотелось бы, чтобы Россия «разбежалась в разные стороны» и создала Украине «еще больше проблем».

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