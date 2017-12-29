На временно оккупированных территориях незаконно удерживают 103 украинцев, а число запрашиваемых боевиками людей неизвестно, рассказали в Службе безопасности Украины. Обмен людьми на Донбассе состоялся 27 декабря Фото: EPA В ведомстве отметили, что на временно оккупированных территориях незаконно удерживают 103 украинцев, а число запрашиваемых боевиками людей неизвестно."Эти списки еще согласовываться на переговорах в Минске", – объяснили в СБУ."Громадське" добавило, что по их данным слежующе переговоры относительно нового этапа обмена людьми должны начаться 17 января 2018 года.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Планировалось, что украинская сторона передаст боевикам 306 человек, а сепаратисты отпустят 74. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Боевикам "ЛДНР" передали меньше людей, чем было в списке на обмен, поскольку часть из них уже отбыла наказание и находится на свободе, а другие отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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