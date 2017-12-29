Праздники уже близко, а многие еще не знают как веселить себя в Новогоднюю ночь.

Для тех, кто не хочет провести новогодние праздники, поедая салаты перед телевизором, сделал подборку простых и веселых игр, передает .

Берите на заметку! ;)

"Стикер-сталкер"

Любите игру "Сталкер"? Пощекотать нервы можно не только на заброшенных военно-промышленных объектах, но и на вечеринке. Эта игра отлично подойдет и для компании близких друзей, и для малознакомого коллектива.

Материалы:

Наклейки (например, в виде снежинок) - по 5-10 штук каждому участнику.

Задача игроков:

Избавиться от стикеров.

Правила:

Раздайте гостям наклейки. Вы должны приклеивать свои стикеры к одежде и телу других игроков, но так, чтобы они не заметили. Если вас засекли, то наклейка, которую вы не сумели прикрепить, окажется на вас. Побеждает тот, кто первым избавится от всех стикеров.

"Тарантинки"

В одном крутом фильме играли, приклеивая бумажки на лоб и угадывая, кто есть кто. С тех пор у этой забавы, известной под названиями "Кто я?", "Я - персонаж", появилось новое имя - "Тарантинки". Но как ни назови, игра веселая и увлекательная.

Материалы:

Стикеры;

Ручки;

Бурное воображение.

Задача игроков:

Отгадать, какой вы персонаж.

Правила:

Игроки образуют круг и придумывают персонажа для соседа справа (или слева - кому как нравится). Персонажем может быть герой книги или фильма, известная историческая или ныне живущая личность. Чтобы придать игре новогодний колорит, договоритесь, что персонажи будут соответствующие: Снегурочка, олень Рудольф и так далее. Напишите имя загаданного персонажа на стикере и приклейте на лоб соседа.

Затем по очереди задавайте вопросы о своих персонажах. "Я человек?", "Я мужского пола?", "У меня есть рога?" и подобные. Остальные игроки могут отвечать только "да" или "нет", следовательно важно правильно формулировать вопросы. Игра продолжается, пока всех не рассекретят.

"Кубики льда"

В сказке Андерсена осколок волшебного зеркала попал Каю в сердце и сделал его холодным и бесчувственным. Чтобы чары Снежной Королевы не коснулись вас, сыграйте в эту веселую подвижную игру.

Материалы:

Кубики льда (чем больше по размеру, тем сложнее);

Секундомер.

Задача игроков:

Растопить кубики льда.

Правила:

Можно выбирать по два игрока и играть в несколько туров, а можно соперничать командно. Суть в обоих случаях одинакова: растопить лед за отведенное время (3-5 минут - зависит от размера кубика). Как? Все средства хороши! Дышите на него, трите между ладошками, засовывайте под одежду. Единственное ограничение - нельзя колоть и растапливать при помощи зажигалки. Победит тот, кто превратит лед в воду первым.

Новогодние фанты

В переводе с немецкого "фант" означает "залог". Игру, где участники отдавали какую-то вещь, а потом "выкупали" ее, выполняя задание, знали и любили еще в XIX веке. С годами игра обросла множеством вариаций. Одна из них - новогодняя.

Материалы:

Шляпа или мешок для фантов;

Карточки с заданиями.

Задача игроков:

Выполнить свой фант.

Правила:

Игроки складывают по одной личной вещи в шляпу или мешок. Затем ведущий по очереди достает эти предметы. Участник, чей фант выпал, должен вытянуть карточку с заданием для себя и выполнить его. Задания должны быть новогодними. Например, изобразить бой курантов, исполнить песню "В лесу родилась елочка" или рассказать стишок про Деда Мороза.

"Нарисуйка"

Многие знают и любят игру "Крокодил", или по-другому "Ассоциации". "Нарисуйка" (в англоязычных странах - Pictionary) - ее аналог. Это веселая творческая забава, играть в которую лучше большой компанией.

Материалы:

Доски для рисования или бумага;

Маркеры;

Карточки с заданиями.

Задача игроков:

Отгадывать, что рисует игрок вашей команды

Правила:

Подготовьте карточки с заданиями. Для новогодней вечеринки они могут быть такими: гололед, салат оливье, борода из ваты и так далее. Разделитесь на две команды. Из каждой по очереди выбирайте "художников". Они должны рисовать то, что написано на карточке. Задача команды - отгадать "кодовое слово" быстрее соперников. Побеждает команда, отгадавшая больше слов.

"Письмо Деду Морозу"

В детстве все врали рассказывали Деду Морозу, как хорошо себя вели, и просили подарки. Вспомнить эту детскую забаву поможет эта игра. Она короткая, и ее можно провести прямо за праздничным столом.

Материалы:

Бланк с письмом Деду Морозу.

Задача игроков:

Придумывать замысловатые прилагательные.

Правила:

Легенда такова: хозяин (хозяйка) вечера сочинял(а) письмо Деду Морозу, но не закончил(а). Гостям нужно помочь ему (ей) в этом - дополнить письмо прилагательными. Текст письма можно придумать умышленно под собравшуюся компанию. Примерно в таком ключе:

_______________ Дедушка холод!

Все ____________ гости с нетерпением ожидают твоего ______________ прихода. Собрались наши ____________ женщины и не менее _______________ мужчины проводить старый год, который принес всем много _______________ событий. Новый год - это самый ______________ праздник в году. Мы с ______________ настроением будем говорить _______________ тосты, водить для тебя _______________ хороводы, плясать _____________ танцы! Наконец-то наступит _______________ Новый год!

После написания недостающих слов письмо торжественно зачитывается гостям. Чем экстравагантнее прилагательные, тем смешнее получится.

Новогодняя "Мафия"

"Мафия" - молодежная ролевая игра. В последние годы стала настолько популярна, что по ней даже проводятся турниры. Если ваши друзья любят "охотиться за преступниками", предложите им поиграть в "Мафию" на новогодний манер.

Материалы:

Карточки с новогодними персонажами:

ведущий - новогодняя елка;

комиссар - Дед Мороз;

доктор - Снеговик;

маньяк - белка;

девушка - Снегурочка;

мафия - пингвины;

мирные жители - олени.

Задача игроков:

Сохранить жизнь оленям и вычислить всех пингвинов.

Правила:

Перед вечеринкой придется немного помастерить - изготовить карточки для новогодней "Мафии". При наличии цветного принтера, интернета, картона и клея это не проблема. Сама игра проводится по классическим правилам. Только команды нужно адаптировать: "Город засыпает, просыпаются пингвины…".

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