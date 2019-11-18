|Пристайко рассказал, что все стороны переговоров в "нормандском формате" уже одобрили краткий документ без "прорыва"
|18.11.2019 10:25
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что все стороны переговоров в "нормандском формате" уже одобрили краткий итоговый официальный документ - коммюнике, но в случае "прорыва" оперативно будет подготовлен новый документ, передает "
"Есть два подхода. Первый – давайте контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задачи перед собой, чтобы потом, не найдя путь их выполнения, мы не говорили, что прогресс не достигнут, и мы даже откатились назад. Это осторожный подход, который зафиксирован в коротком коммюнике, о котором мы с вами говорили. Мы этот документ выписали, все четыре стороны на него согласились, это рабочий документ, который внешнеполитические советники глав государств предлагают своим лидерам. Если в ходе разговора лидеров будет достигнут какой-то прорыв, а мы хотели бы на это надеяться, то оперативно будет подготовлен новый документ. Например, все четыре лидеры придут к тому, что надо кончать с войной и есть три-четыре шага, которые надо сделать. Это идеальный сценарий, но сейчас наши ожидания основаны на минимально возможном варианте", - заявил Пристайко.
Пристайко пояснил, что к моменту встрече должно состояться возвращение Россией украинских кораблей, захваченных в Керченском проливе.
Далее встреча "нормандской четверки" должна дать толчок для работы Трехсторонней контактной группы в Минске.
Украина должна прийти к компромиссу и в вопросе о "Северном потоке - 2", немецкая сторона ищет этот компромисс и готова к нему. Об этом также заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Он добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель часто говорила, что предусловие завершения строительства "Северного потока - 2" – это гарантирование определенного объема прокачки через украинские трубопроводы.
Ранее Макрон заявил, что лидеры Франции, Германии, России и Украины встретятся в Париже 9 декабря в попытке активизировать усилия в поисках мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
Напомним, ранее основным условием для участия в саммите в "нормандском формате" являлось подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера". Реализации "плана Штайнмайера" должно предшествовать разведение войск на Донбассе на трех участках, за которым последует более масштабное разведение войск по всей линии разграничения.
Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках: № 1 - в районе пос. Станица Луганская и № 2 - в районе г. Золотое Луганской области.