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В ВМС заявили, что возвращение захваченных РФ украинских кораблей идет по плану
18.11.2019 10:38
Возвращение захваченных РФ украинских кораблей идет по плану, утверждают в ВМС
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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