|Во Львове задержала киевлянку за кражу 220 "киндеров"
|29.12.2017 17:14
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За такое преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов, исправительных работ до двух лет или лишение свободы до трех летПолиция задержала во Львове жительницу Киева за кражу 220 шоколадок "Киндер-сюрприз".
Фото: из открытых источников
По данным отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 33-летнюю женщину задержал сотрудник полиции охраны в торговом зале одного из гипермаркетов на улице Богдана Хмельницкого, сообщает "Интерфакс-Украина".
Стоимость украденного превысила 7 тыс. грн.
Как отмечают в полиции, за такое преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов, исправительных работ до двух лет или лишение свободы до трех лет.
Напомним, что в центральной Германии воры угнали прицеп грузового автомобиля с 20 тоннами шоколадной пасты "Нутелла" и яйцами "Kinder Сюрприз".
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