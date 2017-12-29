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Во Львове задержала киевлянку за кражу 220 "киндеров"
29.12.2017 17:14
Во Львове задержала киевлянку за кражу 220 "киндеров"
За такое преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов, исправительных работ до двух лет или лишение свободы до трех лет
Полиция задержала во Львове жительницу Киева за кражу 220 шоколадок "Киндер-сюрприз".
Во Львове задержала киевлянку за кражу 220 "киндеров" Фото: из открытых источников

По данным отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 33-летнюю женщину задержал сотрудник полиции охраны в торговом зале одного из гипермаркетов на улице Богдана Хмельницкого, сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость украденного превысила 7 тыс. грн.

Как отмечают в полиции, за такое преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов, исправительных работ до двух лет или лишение свободы до трех лет.

Напомним, что в центральной Германии воры угнали прицеп грузового автомобиля с 20 тоннами шоколадной пасты "Нутелла" и яйцами "Kinder Сюрприз".

  • В Германии похитили грузовик с 20 тоннами "Нутеллы" и "Kinder Сюрпризами"

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