За такое преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов, исправительных работ до двух лет или лишение свободы до трех лет

По данным отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 33-летнюю женщину задержал сотрудник полиции охраны в торговом зале одного из гипермаркетов на улице Богдана Хмельницкого, сообщает "Интерфакс-Украина" .

Стоимость украденного превысила 7 тыс. грн.

Как отмечают в полиции, за такое преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов, исправительных работ до двух лет или лишение свободы до трех лет.