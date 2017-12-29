Холодницкий: в предвыборном 2018 году для САП важно четко держать курс на внеполитическое соблюдения закона

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает основными задачами в 2018 году внеполитическое соблюдение закона, обеспечение вынесения судами приговоров по коррупционным делам и законодательное обеспечение деятельности САП.

"В следующем году для нас будут важны три вещи. Первое – четко держать курс на внеполитическое соблюдение закона в следующем предвыборном году. Как бы ни использовали наши действия разные политики в своей риторике, для нас главным было, есть и будет соблюдение закона - именно это гарантирует будущее нашему государству, которое должно быть правовым", – написал Н.Холодницкий на совей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он подчеркнул, что САП привлекает к ответственности "не за политические взгляды или занимаемые должности, не за принадлежность к определенной группе лиц", а лишь потому, что собраны достаточные доказательства, которые свидетельствуют о фактах коррупционных преступлений.

"Второе – приговоры в наших более 100 направленных в суд производствах, количество которых в следующем году будет расти. Мы нуждаемся в приговорах, как в воздухе, а недопустимо долгий судебный процесс, который очень часто не происходит или переносится на недели и месяцы, ставит под сомнение как нашу работу, так и увеличивает разочарование общества в правосудии в целом", - отметил глава САП.

По его мнению, эту проблему должен решить независимый антикоррупционный суд, который нужен "не сегодня, не завтра, а еще вчера", и должен появиться в 2018 году.

"Третье – очень тонкий момент – законодательное обеспечение нашей деятельности", - сообщил Н.Холодницкий, отметив, что "очень хочется, чтобы в парламенте перестали пытаться с помощью законов ограничить права САП в досудебном расследовании".

"В то же время, спасибо парламентариям за поддержку пока на уровне профильного комитета законопроекта №7271, который позволит гарантировать САП стабильность от попыток сокращения прокуроров, как это было в этом году" – добавил он.