"В нашей стране нет ни одного неприкасаемого человека. Нас поддерживают президент Зеленский и парламент.

Я вправе привлекать к ответственности любого, кто переступил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любых олигархов.

Они могут быть привлечены к уголовной ответственности, если совершили преступление, и будут доказательства". - Заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью газете Kyiv Post.



" 7 декабря- 100 дней работы нового генерального прокурора.

Что будет у него в активе к этому времени?

Лично я думаю, 5 дней с момента выхода из под ареста Пашинского, которому прокуратура не удосужилась предъявить ничего, что могло бы поймать его в тюрьме на следующие десять лет с конфискацией.

Так каков же итог деятельности генпрокурора?

Грандиозный.

Ему удалось практически легитимизировать Порошенко, превратив его из трясущегося от страха вора с серым лицом в первые дни работы парламента, в вальяжно-респектабельного руководителя фракции, части кабинета министров и ряда депутатов большинства, изредка захаживающего в парламент посмотреть, как там посадки весной.

Я считаю, что генеральный прокурор молодец, и никто больше не смог бы сделать за сто дней ничего подобного." - Заявил нардеп Максим Бужанский.

Напомним, в "Слуге народа" требуют отчета от премьер-министра Украины Алексея Гончарука по теме "проникновения порохоботов" во все структуры исполнительной власти. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

"Я думаю, что темой следующего заседания фракции "Слуга народа" должен стать отчет премьер-министра Гончарука перед фракцией. На предмет тотального проникновения "порохоботов", "еврооптимистов" и прочей самопомощи во все структуры исполнительной власти", - написал Бужанский.

Бужанский отметил, что пора выяснить, кто кого "зробив разом", и если официально оказалось, что БПП (с 24 мая - "Европейская солидарность"), то выйти к избирателям и честно им в этом признаться.

"Призываю руководство фракции обратить на это внимание", - добавил нардеп.

По его словам, такими темпами к следующей сессионной неделе рейтинг "Слуги народа" будет "немного напоминать статистическую погрешность".

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