|В Китае женщина попала в аварию, приняв обезьяну за светофор
|29.12.2017 17:18
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На территории юго-западной провинции Китая, в городе Цзуньи, местная жительница стала причиной дорожно-транспортного происшествия на дороге из-за обезьяны, которая забралась на опору светофора. Об этом пишет издание tvbs.
Сообщается, что животное залезло на металлическую опору, на которой были размещены камеры видеонаблюдения над проезжей частью. Девушка, которая сидела за рулем автомобиля, приняла заднюю часть обезьяны за красный сигнал светофора - следовательно резко остановилась.
Вследствие того, что позади ехали несколько автомобилей, из-за их столкновения произошла авария. Вследствие происшествия никто из водителей и пассажиров не был травмирован, однако были серьезно повреждены несколько автомобилей.
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