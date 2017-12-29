На территории юго-западной провинции Китая, в городе Цзуньи, местная жительница стала причиной дорожно-транспортного происшествия на дороге из-за обезьяны, которая забралась на опору светофора. Об этом пишет издание tvbs .

Сообщается, что животное залезло на металлическую опору, на которой были размещены камеры видеонаблюдения над проезжей частью. Девушка, которая сидела за рулем автомобиля, приняла заднюю часть обезьяны за красный сигнал светофора - следовательно резко остановилась.

Вследствие того, что позади ехали несколько автомобилей, из-за их столкновения произошла авария. Вследствие происшествия никто из водителей и пассажиров не был травмирован, однако были серьезно повреждены несколько автомобилей.

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