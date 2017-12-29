В сети появился официальный трейлер украинской эротической комедии "Свингеры", в которой снялись украинские секс-бомбы Даша Астафьева и Оля Полякова.

Его опубликовали в YouTube, пишет со ссылкой на .

"Свингеры" - это украинская версия латвийского кинохита 2016 от продюсеров проекта "Светская жизнь с Екатериной Осадчей". Всех персонажей ленты "объединяет желание флирта - с партнером на вечере свинга или со случайным знакомым на балконе".

Состоятельный альфа-самец Игорь скучает в компании своей девушки Илоны - гламурной светской львицы, которая больше его самого любит его деньги и хочет стать дизайнером пижам за его счет. Между тем в хрущевку возвращается с работы врач-пульмонолог Андрей: его жена Ирина в халате и бигуди требует секса, на который у него нет ни сил, ни желания. Десять лет рутины в браке убили любую страсть в этой паре.

Игорь и Ирина подстрекают своих партнеров прибегнуть к сексуальному эксперименту - свингерского вечера. Что будет, если эти пары поменяются партнерами?

Между тем 30-летнюю учительницу английского Свету выставил обнаженной на балкон любовник, когда его жена вдруг вернулась в квартиру. Спасти и обогреть ее может только сосед по балкону Денис. Но вечер перестает быть томным, когда на пороге у Дениса появляется продюсер Эдуард.















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