На одежде спортсменов из РФ, которые примут участие в зимней Олимпиаде 2018 года, не будет флага и герба России, а также надписи "ОКР" (Олимпийский комитет России), сообщила представитель экипировщика ОКР Анастасия Задорина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На олимпийской форме российских спортсменов не будет флага РФ Фото: ЕРА По ее словам, на одежде не будет флага и герба России, а также надписи "ОКР". На форме будет поставлен разработанный МОК логотип OAR (Olympic Athlet from Russia, "олимпийские атлеты из России").5 декабря МОК из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 Национальный олимпийский комитет РФ.В то же время к участию в Играх допустят отдельных российских спортсменов, которые выполнят квалификационный норматив и пройдут специальные допинг-тесты. Они будут соревноваться под олимпийским флагом как "олимпийские атлеты из России". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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