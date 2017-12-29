На одежде спортсменов из РФ, которые примут участие в зимней
Олимпиаде 2018 года, не будет флага и герба России, а также надписи
"ОКР" (Олимпийский комитет России), сообщила представитель
экипировщика ОКР Анастасия Задорина. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке На олимпийской форме российских спортсменов
не будет флага РФ Фото: ЕРА По ее словам, на одежде не будет флага
и герба России, а также надписи "ОКР". На форме будет поставлен
разработанный МОК логотип OAR (Olympic Athlet from Russia,
"олимпийские атлеты из России").5 декабря МОК из-за
систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от
участия в Олимпиаде 2018 Национальный олимпийский комитет РФ.В то
же время к участию в Играх допустят отдельных российских
спортсменов, которые выполнят квалификационный норматив
и пройдут специальные допинг-тесты. Они будут
соревноваться под олимпийским флагом как "олимпийские атлеты из
России".
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