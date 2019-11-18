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В Киеве в зале игровых автоматов мужчину ранили ножом
18.11.2019 11:14
В Киеве посетителя зала игровых автоматов тяжело ранили ножом Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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