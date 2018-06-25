Представители турецкой Суперлиги и Английской Премьер-лиги могут получить одного из лидеров сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко, сообщает со ссылкой на немецкий Sport-1.

Сообщается, что "Фенербахче" сделал "Боруссии" Д предложение об аренде Ярмоленко. По данным источника, кроме стамбульцев, в услугах украинца заинтересован еще и английский "Эвертон".

Подробности пока не разглашаются, но иностранные СМИ считают, что в случае с британцами, речь может пойти о полноценном трансфере.

Добавим, что Ярмоленко пополнил состав дортмундцев летом 2017 года, перейдя из киевского "Динамо" за 25 млн евро. Наш футболист провел за "шмелей" 18 поединков в Бундеслиге - на его счету 3 гола и 3 результативные передачи.

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