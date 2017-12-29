Нацбанк ввел ряд дополнительных изменений для введения эскроу-счетов

Национальный банк Украины (НБУ) привел нормативно-правовую базу в соответствие с изменениями, которые произошли в последнее время в законодательстве Украины, в том числе для полноценного внедрения счетов условного хранения (эскроу).

Соответствующие изменения закреплены постановлением правления "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" №147 от 28 декабря 2017 года, которое вступает в силу с 30 декабря 2017 года.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, постановлением, в частности, урегулирован порядок использования эскроу-счетов иностранными инвесторами при проведении инвестиционной деятельности в Украине.

"Отныне иностранные инвесторы смогут использовать эскроу-счета для осуществления любых иностранных инвестиций в Украину (покупка/продажа недвижимости, корпоративных прав, ценных бумаг и т.п.)", - отмечено в сообщении.

Нацбанк также упростил порядок покупки иностранной валюты по операциям по возврату иностранных инвестиций при продаже иностранным инвестором акций по процедуре "сквиз-аут".

Помимо этого, документом предусмотрена возможность предоставления уполномоченными банками экспортных кредитов в иностранной валюте иностранным покупателям товаров украинского происхождения.

"Действующая редакция нормативно-правовой базы Национального банка предусматривает требование о предоставлении уполномоченным банком-кредитором внешних кредитов в иностранной только иностранным банкам-заемщикам", - объяснил Нацбанк.