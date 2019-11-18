Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Kyiv Post.

"В этой стране нет ни одного неприкосновенного лица. Мы имеем очень сильную поддержку со стороны президента и парламента. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха. Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства", - сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, существует политическая воля для раскрытия самых преступлений, но "не стоит ожидать чуда". Генпрокуратура не вынесет подозрения олигархам уже сейчас.

"У нас есть вся необходимая нам политическая воля, но для того, чтобы расследовать дела очень влиятельных людей, необходим еще один компонент - профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые отрасли экономики. Они могут довольно эффективно противостоять государству. Мы развиваем наши мощности, но понимаем, что уровень доверия к прокуратуре сейчас очень низкий", - заявил Рябошапка.

"Это процесс эволюции. Я не могу действовать революционно, борясь против самого могущественного человека в стране", - сказал Рябошапка отвечая на вопросы журналиста - может ли общественность ожидать, что Коломойский или кого-то из ему подобных олигархов будут привлечены26000000002600000000 к уголовной ответственности за банковское обман, что стоило клиентам ПриватБанка 5,5 миллиарда долларов.

Как сообщал Укринформ, 15 октября 2019 года Апелляционный суд Лондона постановил, что АО "КБ" ПриватБанк" может продолжить рассмотрение иска в Высоком суде Лондона о мошенничестве против Коломойского и Боголюбова, трех английских компаний и трех компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Основная сумма иска ПриватБанка на момент инициирования составила 1,9 млрд долл. США, в дальнейшем выросла до 2,6 млрд долл. США и в настоящее время составляет около 3 млрд долл. США с учетом процентов.

14 ноября ПриватБанк подтвердил, что Коломойский и Боголюбов оплатили финучреждению более 10 млн фунтов стерлингов расходов на слушания в судебных инстанциях Лондона дела о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору лиц.

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