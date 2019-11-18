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Пристайко рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
18.11.2019 11:32
Пристайко заявил, что стороны переговоров в нормандском формате уже одобрили итоговый официальный документ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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