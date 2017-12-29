Диоксид углерода из атмосферы при температуре минус 125 градусов по Цельсию превращается в кристаллы сухого льда, что оседают на поверхность планеты

Диоксид углерода из атмосферы при температуре минус 125 градусов по Цельсию превращается в кристаллы сухого льда, что оседают на поверхность планеты, сообщается на сайте NASA .

Автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter послала на Землю серию снимков, показывающих Марс в холодное время года, пишет " Новое время ".

Фото: NASA

"Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter использовал свои мощные камеры и спектрометры для съемки видов зимних сцен красоты природы на Красной планете" , - отмечается на официальном сайте NASA.

Фото: NASA

Фото: NASA

Интересно, что температура на планете колеблется от -153°C на полюсах зимой до +20°C на экваторе летом, следовательно углекислый газ оседает на поверхность планеты почти исключительно в зимний период. В то же время, на Южном полюсе Марса температура весь год остается низкой, следовательно зима в этой части планеты, по сути, бесконечна.