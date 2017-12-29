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NASA обнародовало фото заснеженного Марса
29.12.2017 17:22
NASA обнародовало фото заснеженного Марса
Диоксид углерода из атмосферы при температуре минус 125 градусов по Цельсию превращается в кристаллы сухого льда, что оседают на поверхность планеты
Поверхность Красной планеты покрывается снегом из углекислого газа.
NASA обнародовало фото заснеженного Марса Фото: NASA

Диоксид углерода из атмосферы при температуре минус 125 градусов по Цельсию превращается в кристаллы сухого льда, что оседают на поверхность планеты, сообщается на сайте NASA.

Автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter послала на Землю серию снимков, показывающих Марс в холодное время года, пишет "Новое время".

Фото: NASA

"Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter использовал свои мощные камеры и спектрометры для съемки видов зимних сцен красоты природы на Красной планете", - отмечается на официальном сайте NASA.

Фото: NASA

Фото: NASA

Интересно, что температура на планете колеблется от -153°C на полюсах зимой до +20°C на экваторе летом, следовательно углекислый газ оседает на поверхность планеты почти исключительно в зимний период. В то же время, на Южном полюсе Марса температура весь год остается низкой, следовательно зима в этой части планеты, по сути, бесконечна.

Напомним, в ноябре специалисты NASA создали из фотографий телескопов видео необычных сияний на крупнейшей планете Солнечной системы - Юпитере.

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