|NASA обнародовало фото заснеженного Марса
|29.12.2017 17:22
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Диоксид углерода из атмосферы при температуре минус 125 градусов по Цельсию превращается в кристаллы сухого льда, что оседают на поверхность планетыПоверхность Красной планеты покрывается снегом из углекислого газа.
Фото: NASA
Диоксид углерода из атмосферы при температуре минус 125 градусов по Цельсию превращается в кристаллы сухого льда, что оседают на поверхность планеты, сообщается на сайте NASA.
Автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter послала на Землю серию снимков, показывающих Марс в холодное время года, пишет "Новое время".
Фото: NASA
"Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter использовал свои мощные камеры и спектрометры для съемки видов зимних сцен красоты природы на Красной планете", - отмечается на официальном сайте NASA.
Фото: NASA
Фото: NASA
Интересно, что температура на планете колеблется от -153°C на полюсах зимой до +20°C на экваторе летом, следовательно углекислый газ оседает на поверхность планеты почти исключительно в зимний период. В то же время, на Южном полюсе Марса температура весь год остается низкой, следовательно зима в этой части планеты, по сути, бесконечна.
Напомним, в ноябре специалисты NASA создали из фотографий телескопов видео необычных сияний на крупнейшей планете Солнечной системы - Юпитере.