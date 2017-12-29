Поставки Украине летального оружия станут сдерживающим фактором для России, которая оккупировала часть Донбасса и Крым. Такое заявление сделал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, пишет Укринформ.

"Речь идет о сдерживании, о предотвращении дальнейшего вторжения на территорию Украины", - прокомментировал Волкер поставки Украине оружия.

Вместе с тем он подчеркнул, что решение о поставках оружия принималось на самом высоком уровне и было глубоко проработано.

"В данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда Украина сражается на своей территории, чтобы защитить свою территорию и свое население. Они довольно умело это делают, у них есть свое оборонное производство, но при этом у украинцев есть и нехватка вооружения. Так что я думаю, что для Украины целесообразно как хотеть защитить самих себя, так и искать помощи извне в этом вопросе", - отметил американский дипломат.

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