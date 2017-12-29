Господи, спасибо тебя за все! Несомненно, Библия-священная книга. Я не знаю книги мудрее этой. Признаюсь честно, читаю сама не часто…Но иногда…

Господи, спасибо тебя за все!



непременно, Библия-священная книга. Я не знаю книги мудрее этой. Признаюсь честно, читаю сама не часто…Но иногда открываю ее в случайном месте и то, что открыла всегда в тему и в мою жизненную ситуацию попадает, пишет со ссылкой на .



Как так получается? Не знаю…Но я верю, что это не случайно!



Сегодня мы предлагаем вам сделать практически тоже самое. Никто не поспорит, что месяц рождения очень влияет на судьбу человека…Мы предлагаем вам получить свой совет из Библии по месяцу своего рождения!



Все, что вам нужно сделать-это найти свой месяц рождения внизу.



Помните, что смысл цитаты может вам раскрыться немного позже. У всех по-разному-кому-то раскрывается в данный момент, а кому-то может и через год. Итак…Принимаете?



Для того, чтобы получить свой совет не обязательно быть очень верующим человеком.



ИЮНЬ



ИЮЛЬ



АВГУСТ



СЕНТЯБРЬ



ОКТЯБРЬ



НОЯБРЬ



ДЕКАБРЬ



ЯНВАРЬ



ФЕВРАЛЬ



МАРТ



АПРЕЛЬ



МАЙ



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Немного фактов об священной Книге. Библия является самой продаваемой книгой всех времён со среднегодовым объёмом продаж примерно в 100 миллионов копий и имеет колоссальное влияние на литературу и историю, особенно на Западе, став первым образцом массовой литературы.

В христианстве Библия является Священным Писанием. Ветхий Завет, содержащий ветхозаветный закон (Пятикнижие Моисея), описание истории древнего Израиля, пророчества о судьбах Израиля и о пришествии Мессии, считается подготовительным к принятию Нового Завета. Новый Завет представляет дополнение, раскрытие и завершение Ветхого Завета. Новый Завет содержит нравственное учение, соблюдение которого, по христианскому учению, необходимо для получения человеком вечной жизни.

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