Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Синоптик отмечает, что завтра днем ожидается +3+10. Дожди маловероятны, однако из туманов может выпадать морось.

"Ближайшей ночью ожидается от 4 мороза до 4 тепла. Завтра днем +3+10 градусов. Теплее будет в Крыму, на юго-западе (Одесская область) и в западных областях ночью +3+8 градусов, днем +11+14 градусов, на Закарпатье до +16 градусов", - сообщила она.

В Киеве во вторник осадки маловероятны, ноябрьская туманная мрачность нависнет над столицей. Температура воздуха ночью +1+4, в окрестностях 0-2 градуса мороза, днем +5+7 градусов.

"В течение недели температура воздуха постепенно продолжит снижаться. Осадков существенных не предвидится. 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов", - отметила она.

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