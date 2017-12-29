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Похищенного в Киеве российского специалиста по криптовалютам освободили – СМИ
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29.12.2017 17:26
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Похитители российского специалиста по блокчейну и криптовалютам,
аналитика криптобиржи EXMO LLP Павла Лернера выбросили его на
трассе, сообщает интернет-издание "Страна". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Лернер не выходит на контакт Фото:
Paul Lerner / Facebook Лернера освободили сами похитители.
"Выбросили на трассе", – сообщил собеседник издания.В полиции
рассказали, что в похищении мужчины принимали участие шесть
человек. Его затащили в микроавтобус с крадеными номерами на улице
Степана Бандеры.Издание пишет, что Лернер не выходит на контакт,
"видимо, выполняет инструкции следствия".Собеседник издания в
полиции предположил, что похитители отпустили мужчину, испугавшись
публикаций СМИ.40-летний гражданин России, который имеет вид на
жительство в Польше, перестал выходить на связь примерно в обед 26
декабря. Поздно вечером его знакомые обратились с заявлением о
похищении в Оболонское райуправление полиции Киева.Заявительница по
этому делу рассказала, что неизвестные лица в темной одежде и
балаклавах силой затащили Лернера в автомобиль марки Mercedes-Benz
Vito (госномер АА 2063 МТ) и увезли в неизвестном направлении.
Похищение произошло близко от его места работы – офисного
центра на улице Степана Бандеры.Лернер, который является уроженцем
Курска, в Украине вел ряд стартапов.
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