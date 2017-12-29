Похитители российского специалиста по блокчейну и криптовалютам, аналитика криптобиржи EXMO LLP Павла Лернера выбросили его на трассе, сообщает интернет-издание "Страна". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лернер не выходит на контакт Фото: Paul Lerner / Facebook Лернера освободили сами похитители. "Выбросили на трассе", – сообщил собеседник издания.В полиции рассказали, что в похищении мужчины принимали участие шесть человек. Его затащили в микроавтобус с крадеными номерами на улице Степана Бандеры.Издание пишет, что Лернер не выходит на контакт, "видимо, выполняет инструкции следствия".Собеседник издания в полиции предположил, что похитители отпустили мужчину, испугавшись публикаций СМИ.40-летний гражданин России, который имеет вид на жительство в Польше, перестал выходить на связь примерно в обед 26 декабря. Поздно вечером его знакомые обратились с заявлением о похищении в Оболонское райуправление полиции Киева.Заявительница по этому делу рассказала, что неизвестные лица в темной одежде и балаклавах силой затащили Лернера в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) и увезли в неизвестном направлении. Похищение произошло близко от его места работы – офисного центра на улице Степана Бандеры.Лернер, который является уроженцем Курска, в Украине вел ряд стартапов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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