|В Кремле официально подтвердили встречу в "нормандском формате" на 9 декабря
|18.11.2019 12:17
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Подготовка к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря вступила в завершающую стадию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков также уточнил, что 18 ноября президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Он не назвал, кто станет собеседником российского лидера, но заметил, что разговор "будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату".
На вопрос об ожиданиях Кремля от предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки" Песков ответил, что воздержался бы от прогнозов.
В связи с этим Песков призвал: "Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты".
Представитель Кремля подтвердил, что саммит "нормандской четверки" планируется созвать в Париже.