В Сумской области полиция задержала трех мужчин, совершивших разбойное набег на семью предпринимателя. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Сумской области, передает

"Сообщение на линию "102" о разбойном нападении поступило от самого потерпевшего. 62-летний житель Лебединского района сообщил, что трое неизвестных ворвались в его дом, напали на него и его сына, требуя деньги", - говорится в сообщении.

Работники полиции, выехавшие на место происшествия, опросили пострадавших. Выяснилось, что злоумышленники в масках на лицах ворвались в дом предпринимателя. Связали его и начали бить. Затем "очередь" дошла и до его сына. Телесные повреждения наносили ногами и монтировкой, требуя при этом деньги. Обыскав дом, забрали 1,5 тыс. грн и убежали.

Подозреваемых в совершении разбойного нападения задержали в течение суток по месту их проживания. Это жители Ахтырки, Бурыни и Лебединского района в возрасте 43, 36 и 32 лет, которые ранее вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. По месту их проживания полицейские изъяли часть вещественных доказательств, которые указывали на причастность мужчин к совершению этого преступления.

Злоумышленникам объявили подозрение по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Нацполиции назвали количество зарегистрированных правонарушений в этом году.

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