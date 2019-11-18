|Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
|18.11.2019 12:36
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Россия в нейтральных водах Чёрного моря передала Украине три украинских военных корабля, которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Об этом сообщается на
Отмечается, что, несмотря на передачу кораблей Украине, данные судна остаются вещественными доказательствами в уголовном процессе о незаконном пересечении российской границы.
Ранее пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что передача кораблей представителям Киева состоится в понедельник, 18 ноября.
В сентябре моряки были переданы украинской стороне в рамках процедуры обмена между Москвой и Киевом.