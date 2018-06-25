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Женщина погибла под колесами грузовика
25.06.2018 21:38
Женщина погибла под колесами грузовика По теме:

Во Львове 25 июня, в 16.00 на улице Городецкой, 288, возле автостанции "Западная", фура DAF наехалf на 50-летнюю женщину.

Женщина от травм скончалась на месте,передает со ссылкой на .

"Врачи констатировали смерть женщины. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщают в мэрии Львова.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вблизи села Коноплянка на Полтавщине на трассе Киев-Харьков погиб помощник народного депутата Александра Вилкула. Его легковушка Tucson выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.







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