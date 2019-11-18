На состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Белоруссии в нижнюю палату парламента не прошел ни один оппозиционный кандидат.

Согласно предварительным результатам на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Белоруссии в нижнюю палату парламента не прошел ни один оппозиционный кандидат. Предварительные итоги голосования опубликовала в ночь на 18 ноября Центральная избирательная комиссия Белоруссии.

В Палату представителей Национального собрания, по данным ЦИК, избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, Белорусской аграрной партии, коммунисты, а также представители общественного объединения «Белая Русь». Все они поддерживают политику властей. Среди будущих депутатов также «мисс Беларусь» Мария Василевич.

В прошлом созыве нижней палаты белорусского парламента, работали два оппозиционных депутата Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из «Товарищества белорусского языка».

В ходе нынешней избирательной кампании почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в ходе регистрации и агитационного периода. «Какая разница президенту, будет там три-четыре оголтелых оппозиционера или нет? – отозвался о выборах президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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