Популяциям простейших по природе свойственно жить колониями. И Кремль, зараженный вирусом советского реваншизма, живо организовал эту колонию «простейшим пост-совкам». Время от времени в атмосферу вбрасывается популистский вопрос: «Можно ли было сохранить СССР»? – и тут же вся колония хором отвечает: «Да! Можно! Будь ты проклят, Горбачев-предатель!» Постсоветские простейшие мутанты невероятно трусливы, но при этом агрессивны, когда собираются стайками.

В этом случае они готовы «порвать, повторить, испепелить Америку, загнивающую Европу и всех, кто к нам полезет». Правда, готовы лишь на словах, но большего Кремлю и не требуется. Лишь бы боялись и пребывали во мраке невежества. Все, что выходит по ту сторону понимания одноклеточных, немедленно признается злом. Сложных вопросов лучше не задавать, но, если они повисли в воздухе – пропаганда всегда найдет простые ответы для своих простейших зрителей. Кто-то плывет против течения? – он явно агент Госдепа. Не агент? – значит, психически ненормальный. Или запойный алкаш. Все просто и понятно, хотя и глупо. Глупость опасна тем, что, минуя стадию кровообращения, всасывается непосредственно в мозг.

Но мозг у простейших примитивен, извилин там немного, и отвечают они скорее за рефлексы: зарплата, премия, квартирный вопрос (это – больное, доставшееся в наследство от советских коммуналок), накопления-сбережения. Пожалуй, все. Согласитесь, нехитрый обывательский набор, на котором успешно паразитирует пост-советская система. Доходит до шизофренического абсурда: на заданный вопрос «составление Конгрессом США санкционных списков олигархов, укравших ваши деньги и выводящих их на Запад – это справедливость или вмешательство в ваши внутренние дела», пост-совок начинает усиленно искрить и бормотать нечто противоречивое. С одной стороны, деньги-то украли у них, а с другой – олигархи-то свои, доморощенные, родные. В итоге побеждает сумеречное подсознание с определяющим подтекстом: «А будь я олигархом – я бы не воровал? Конечно же, отжимал бы и вывозил украденное вагонами, пароходами и бизнес-джетами! Посему – руки прочь от родимого олигархата! Пусть наш суд решает! И плевать, что суда у нас нет, главное – не лезьте, а то сейчас как тряхнем радиоактивным пеплом – у только Конгресса позвоночник в трусы высыпется!..»

Кто сильнее – тот и прав. Этот постулат из джунглей пост-совки всасывают с молоком матери, закрепляя его многочасовыми просмотрами телевизора. В данный момент сильнее Путин с его админресурсом и наворованным баблом? – значит, быть ему президентом, вождем и вожаком стаи. Ослабнет? – порвем, навесим всех собак, четвертуем и распнем. У простейших всегда всё проще простого. Вместо сложных решений – пещерные инстинкты. Посыл «наши недра богаты – вот нас и хотят покорить, но мы не покоримся, забросаем всех ядерными отбросами» на пути к пещерному существованию актуален как никогда. Плевать, что цивилизации скоро будет не нужна нефть. Плевать, что лет через тридцать, а то и раньше, 100% энергии будет составлять солнечная. Плевать, что новые технологии захватывают мир! «Нам хорошо в своей пещере, не смейте нас трогать!..»

После марта 2018-го Россия превратится в Конго. Такое большое, заснеженное и холодное. Даже не в Гондурас, что чешется у каждого второго обывателя. Это будет необъятная территория мрака и безнадеги с воткнутой в сердце монстра «вертикалью», ощерившейся дубинками, автоматами и водометами. Праздник к нам приходит. Это – торжество послушания и всеобщего «одобрямса». Звонкая новость о возвращении капиталов клепто-олигархата уже оглушила уши аборигенов. Бабло возвращается. Правда, оно вернется в виде выкупленных государственных облигаций под гарантии процентов из средств, вновь отжатых из карманов местных папуасов. По факту это будет не возвращение украденного в казну, а некий заём. У аборигенов украли, а они еще заплатили проценты. Гениально придумал Вовка-облигация. И – органично упал в долю. А кто против – тот сядет. Подходящая статья всегда найдется.

Для пущего развеселья дикарей развлекают «выборами вождя племени». Конечно, имя его известно заранее, но Путин хочет увидеть феерию, с выстрелами и финальным фейерверком. Навального не зарегистрировали! Какая неожиданность! Шоу-дива Собчак уже предложила ему стать своим доверенным лицом. Латекс, кляп и плеточка с наручниками. Все, как любит клиент. Оргазм должен выглядеть натурально.

Мир уже не смотрит на Россию, потому что устал ужасаться. Цивилизация развивается сама по себе. Она запускает ракеты, развивает новые технологии, борется со смертельными болезнями, ей не до нас. Что для нее наше отмороженное Конго с золотой распальцовкой? Ну, дикари. Мало ли их было на планете, пока не повымирали? Вымрут и эти. И ничего у них не взлетит. Обветшает, подпрыгнет на стартовой площадке и рассыплется в воздухе. А потом издохнет вождь или его пристукнут в темном кремлевском углу, потому что задолбал своей непредсказуемостью. Но время-то будет упущено. Мы не просто отстанем от человечества. Мы обрастем шерстью, которую не соскоблить никакой лазерной бритвой, потому что мохнатое сознание не поддается эпиляции. Но самым обидным для воинственных простейших будет то, что их перестанут бояться. Просто станут крутить пальцем у виска и констатировать: «Ну, что с них возьмешь? Папуасы. Темные, неухоженные, дикие. Пусть поскачут еще пару-тройку лет, потом утомятся и вымрут естественным образом».

Пост-путинская Россия обречена на вымирание. Случится это через три года или через десять – неважно. В масштабах истории это – мгновение. В масштабах человеческой жизни – трагическая вечность обреченности.

Все, кто хотел спастись с борта быстро погружающегося в пучину «Титаника» – уже сели в шлюпки и отплыли прочь. Еще есть некоторое время, прежде чем корабль пойдет ко дну окончательно. Кто может – спасайтесь. Уезжайте, куда глаза глядят. Остальные – молитесь, если во что-то еще веруете. Но чуда не будет. Будет полное погружение в самоубийственном стремлении целой страны залечь на дно. Утонут все, потому что в такой агрессивной среде одноклеточных сектантов выжить невозможно.

Когда-то вождь Путин с улыбкой ответил Ларри Кингу на вопрос о подводной лодке «Курск»: «Она утонула». После утопления России ему даже отвечать никому ничего не придется – просто потому, что никто у него об этом не станет спрашивать. Недоуменно пожмут плечами и продолжат жить дальше. Без одноклеточной России. Без дикарей с ядерными помоями. Цивилизации не до этого. Ей надо еще рак и СПИД победить. Да много чего надо успеть сделать. XXIвек несется на всех парах. А тут какие-то папуасы тонут с праздничными проклятиями на устах. Смешно!

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