Сбережения украинцев в III кв.-2017 возросли на 3 млрд грн

В III квартале 2017 года доходы населения составили 642,1 млрд грн, расходы – 639,1 млрд грн, сбережения украинцев возросли на 3 млрд грн, что меньше в 7,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает Государственная служба статистики в пятницу.

Как сообщает Госстат, в III квартале номинальные доходы населения выросли на 20,2%. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 16,4%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во III квартале 2017 года увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в III квартале текущего года составил 11,66 тыс. грн, что на 1,685 тыс. грн больше, чем за подобный период 2016 года.

Расходы населения в III квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 25,1%.

Как сообщалось, во II квартале 2017 года доходы населения составили 559,9 млрд грн, расходы – 587,5 млрд грн, сбережения украинцев во II кв.-2017 сократились на 27,6 млрд грн,